С момента открытия этого храма во Владимира прошло уже 2 месяца. Вписался ли он в облик центральной части города и что о нем думают жители и гости? Храм святых Владимира Великого, Александра

С момента открытия этого храма во Владимира прошло уже 2 месяца. Вписался ли он в облик центральной части города и что о нем думают жители и гости? Храм святых Владимира Великого, Александра Невского и всех князей Владимирских построен в историческом центре областной столицы. Его прихожане не скрывают своей радости от появления нового места для молитвы.