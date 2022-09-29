Суд принял решение отменить приговор бывшему заведующему реанимацией 40-й больницы Екатеринбурга, 50-летнему ветерану двух чеченских кампаний Владимиру Громову. Ранее мужчину осудили по ..

Суд принял решение отменить приговор бывшему заведующему реанимацией 40-й больницы Екатеринбурга, 50-летнему ветерану двух чеченских кампаний Владимиру Громову. Ранее мужчину осудили по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста". Об этом пишет .Ранее подсудимому назначили пять лет колонии, однако Громов оспорил это решение. В итоге мужчина оправдан по обоим эпизодам: в одном случае из-за отсутствия события преступления, в другом — из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления, как сообщает .По версии следствия, ветеран показывал половые органы маленьким девочкам в поселке Исток. Защите удалось доказать, что из-за болезни Громову необходимо было экстренно справить малую нужду.