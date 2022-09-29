Будущее Максима Галкина* стало понятным.

Будущее Максима Галкина* стало понятным.Максим Галкин*продолжает вести свой микроблог и общаться с аудиторией, несмотря на новые громкие титулы от Минюста.Не всей аудиторииюмориста откликается его позиция. Многие подписчики отписываются от, по ихмнению, предателя Максима Галкина*. Ему напоминают, что похожие высказывания о родинеуже отправили на нары других общественных деятелей.Брызжущего ядомсарказма Галкина* не оставили без внимания и другие неравнодушные звездные деятели.Клинический психолог и экстрасенс Зираддин Рзаев считает, что шоумензаслуживает жесткого наказания."Этот Галкинсвоими заявлениями оскорбляет флаг, герб России, президента, а также людей,которые добровольно идут на фронт", — заявляет провидец. По его мнению,такие высказывания — это неуважение, а сам Галкин* оскорбляет, гипнотизирует изомбирует других россиян."Я думаю, что столько нарушений от Максима Галкина*, чтоэто уже серьезная уголовная ответственность", — высказывается эксперт.Рзаев призвалартистов и юмористов заниматься своим делом, ведь каждый должен бытьспециалистом в своей сфере. В противном случае, по мнению экстрасенса, этозакончится катастрофой.* Максим Галкинпризнан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.