Будущее Максима Галкина* стало понятным.
Будущее Максима Галкина* стало понятным.
Максим Галкин*
продолжает вести свой микроблог и общаться с аудиторией, несмотря на новые громкие титулы от Минюста.
Не всей аудитории
юмориста откликается его позиция. Многие подписчики отписываются от, по их
мнению, предателя Максима Галкина*. Ему напоминают, что похожие высказывания о родине
уже отправили на нары других общественных деятелей.
Брызжущего ядом
сарказма Галкина* не оставили без внимания и другие неравнодушные звездные деятели.
Клинический психолог и экстрасенс Зираддин Рзаев считает, что шоумен
заслуживает жесткого наказания.
"Этот Галкин
своими заявлениями оскорбляет флаг, герб России, президента, а также людей,
которые добровольно идут на фронт", — заявляет провидец. По его мнению,
такие высказывания — это неуважение, а сам Галкин* оскорбляет, гипнотизирует и
зомбирует других россиян.
"Я думаю, что столько нарушений от Максима Галкина*, что
это уже серьезная уголовная ответственность", — высказывается эксперт.
Рзаев призвал
артистов и юмористов заниматься своим делом, ведь каждый должен быть
специалистом в своей сфере. В противном случае, по мнению экстрасенса, это
закончится катастрофой.
* Максим Галкин
признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.