На Постоянную комиссию Парламентской ассамблеи ОДКБ внесут проект модельного закона О противодействии терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, глава Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам безопасности Анатолий Выборный.

На Постоянную комиссию Парламентской ассамблеи ОДКБ внесут проект модельного закона "О противодействии терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса". Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, глава Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам безопасности Анатолий Выборный.Парламентарии рассмотрели и одобрили проект Рекомендаций по совершенствованию национального законодательства стран – членов ОДКБ. Речь идет о перекрытии каналов проникновения международного терроризма.Выборный напомнил о значимости объектов ТЭК как критически важной инфраструктуры для членов ОДКБ. Топливно-энергетическая инфраструктура подлежит особой защите в приоритетном порядке, сказал парламентарий."Ведь террористическое воздействие на объекты ТЭК может быть сравнимо по последствиям с применением оружия массового уничтожения", – добавил глава постоянной комиссии.По словам депутата, основная задача – выработать правовые механизмы по своевременному созданию, принятию и имплементации модельных законодательных актов. Они должны отвечать современным вызовам и угрозам, подчеркнул Выборный."Одним из успешных примеров такой работы можно назвать формирование Единого списка террористических организаций. Это даст возможность исключить ситуации, когда террористическая организация, запрещенная в одном государстве – члене ОДКБ, будет являться легальной в другом", – отметил законодатель.Напомним, что 26 сентября произошли аварии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Эксперты считают, что произошедшее могло быть результатом диверсии.