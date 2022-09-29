Ночью 29 сентября у деревни Дроздовка в Ковровском районе машина врезалась в столб и загорелась. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в

Ночью 29 сентября у деревни Дроздовка в Ковровском районе машина врезалась в столб и загорелась. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в спасательную службу поступил около 1:28. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, которые потушили пламя на площади 19 кв.м. Пострадал один человек. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали