В Коврове продолжается ремонт Павловского моста. На половине путепровода уже сформирована...

В Коврове продолжается ремонт Павловского моста. На половине путепровода уже сформирована поверхность.Сегодня там была установлена последняя недостающая балка. Как сообщили изданию "ГородКовров.ру" представителей службы технического надзора за производством работ, в ближайшие дни необходимости в блокировках движения автотранспорта не станет.Однако в перспективе перекрывать движение ещё придётся, и не раз..."На данный момент ещё нельзя говорить, что все балки смонтированы. Но они все установлены на обновлённой части путепровода. Последнюю балку необходимо подготовить перед тем, как смонтировать. И это пройдёт без перекрытия движения автотранспорта. Далее предстоят работы непосредственно на мостовом полотне, которые не потребуют ограничений движения." – предупреждают представители службы.Фото из архива ГТРК "Владимир"