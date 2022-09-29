29 сентября 2022 года православные верующие чтят память великомученицы Евфимии Всехвальной.

29 сентября 2022 года православные верующие чтят памятьвеликомученицыЕвфимии Всехвальной.Евфимия Всехвальная пострадала за Христа в Халкидоне в IV веке, когда местный правитель приказал всем жителям города и окрестностей явиться на языческий праздник, поклониться и принести жертву идолу Арену. В тот момент христианская община провела тайное богослужение, за что все присутствующие на нем были арестованы, в том числе Евфимия, которая впоследствии за стойкость в вере была отдана на растерзание зверям. В народе же праздник, когда верующие чтят память этой великомученицы, называют Ефимия Птичья костка.ТрадицииПраздник получил такое название, поскольку на Руси было принято в этот день ловить птиц и гадать по их косточкам, какой будет зима.На Ефимию Птичью костку предки предпочитали тратить время на банные процедуры. Они верили, что после этого можно стать сильнее и здоровее. Также люди считали этот день подготовкой к зиме, проверяли, хватает ли тех или иных вещей на зиму. А еще начинали заквашивать капусту.Что нельзя делать 29 сентябряВ день памяти Евфимии Всехвальной ни в коем случае нельзя ходить в несвежей одежде, пользоваться чужими вещами. Также не следует ходить на рыбалку и есть рыбу. Кроме того, не стоит переезжать или уезжать надолго. Все это впоследствии может негативно сказаться на самочувствии и жизни в целом.ПриметыЕсли в праздник Ефимии лебеди летят против ветра – к урагану. Дикие гуси садятся, а скворцы не улетают – они предупреждают о затяжной осени. Об этом также говорит не опадающая листва. Если мыши складируют запасы снаружи своих нор, это значит, что грядет теплая зима.