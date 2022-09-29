Фильм Лучшие в аду может задать настоящий тренд в российском кинематографе. Так политолог Антон Бредихин прокомментировал выход новой кинокартины Евгения Пригожина, премьера которого должна состояться 5 октября. Российский зритель увидит кинокартину на онлайн-площадках с 11 октября.

Фильм "Лучшие в аду" может задать настоящий тренд в российском кинематографе". Так политолог Антон Бредихин прокомментировал выход новой кинокартины Евгения Пригожина, премьера которого должна состояться 5 октября. Российский зритель увидит кинокартину на онлайн-площадках с 11 октября.Трейлер фильма набрал уже более 3 млн просмотров. Зрители с нетерпением ждут экшн на злободневную тематику.Также компания Aurum Production презентовала комедию "16-й", которая продвигалась под слоганом: "Исповедь Евгения Пригожина". Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, известный своей поддержкой патриотических проектов, в том числе в сфере кино, стал создателем картины, которую скоро увидят россияне. В работе над фильмом принимал участие Алексей Нагин, который героически погиб 20 сентября при защите интересов России.Фильм содержит масштабные экшен-сцен и, по мнению зрителей, выделяется среди других подобных лент, потому что не только сделан профессионально, но и затрагивает актуальные темы."Во-первых, это высококачественный продукт, а во-вторых, фильм поднимает не только военные и патриотические, но и нравственные темы", – политолог Антон Бредихин.В трейлере переданы идеи товарищеской взаимопомощи и высокой нравственности, поэтому зрители ждут от "Лучших в аду" непридуманные истории о человечности, преодолении трудностей и идейности.