Православные 29 сентября отмечают день великомученицы Людмилы и мученицы Евфимии...

Православные 29 сентября отмечают день великомученицы Людмилы и мученицы Евфимии Всехвальной.Также праздник имеет второе название – Птичье голошение, потому что в этот период птицы улетают на юг, а в небе раздается их красивое и завораживающее пение.Согласно народным приметам, если 29 сентября дикие гуси садятся, а скворцы не улетают, значит осень будет затяжная и сухая. Если кроты не утепляют свои норы, значит зима придет теплая. Желтеющая, но не опадающая листва к затяжной осени. Чем суше в этот день, тем позднее наступит зима и слабее будут холода.Какие запреты действовали в этот день?Не планировали поездки и не брались за новые дела. Считалось, что они не принесут успеха.Наши предки верили, что нельзя 29 сентября носить деревянный нательный крестик, так как он может принести несчастья.Не разрешалось ходить грязным и в несвежей одежде. Поговаривали, что свою честь отмыть будет непросто.Молодожены не парились – примета к расставанию.Также в этот день следует быть осторожнее, так как может открыться страшная тайна, от которой будет зависеть будущее близких людей.Народные приметы на 29 сентября 2022 года:Девушки, которые родятся в этот день, будут иметь красивый звонкий голос;Если в парилку взять чужой веник, то все невзгоды хозяина перейдут на человека;Листва на деревьях пожелтела, но не опала, значит очень будет долгой;Птицы летят против ветра, в скором времени случиться ураган;Слышен гром – зима будет бесснежной.Фото https://www.pxfuel.com/