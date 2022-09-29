Православные 29 сентября отмечают день великомученицы Людмилы и мученицы Евфимии...
Православные 29 сентября отмечают день великомученицы Людмилы и мученицы Евфимии Всехвальной.
Также праздник имеет второе название – Птичье голошение, потому что в этот период птицы улетают на юг, а в небе раздается их красивое и завораживающее пение.
Согласно народным приметам, если 29 сентября дикие гуси садятся, а скворцы не улетают, значит осень будет затяжная и сухая. Если кроты не утепляют свои норы, значит зима придет теплая. Желтеющая, но не опадающая листва к затяжной осени. Чем суше в этот день, тем позднее наступит зима и слабее будут холода.
Какие запреты действовали в этот день?
Не планировали поездки и не брались за новые дела. Считалось, что они не принесут успеха.
Наши предки верили, что нельзя 29 сентября носить деревянный нательный крестик, так как он может принести несчастья.
Не разрешалось ходить грязным и в несвежей одежде. Поговаривали, что свою честь отмыть будет непросто.
Молодожены не парились – примета к расставанию.
Также в этот день следует быть осторожнее, так как может открыться страшная тайна, от которой будет зависеть будущее близких людей.
Народные приметы на 29 сентября 2022 года:
Девушки, которые родятся в этот день, будут иметь красивый звонкий голос;
Если в парилку взять чужой веник, то все невзгоды хозяина перейдут на человека;
Листва на деревьях пожелтела, но не опала, значит очень будет долгой;
Птицы летят против ветра, в скором времени случиться ураган;
Слышен гром – зима будет бесснежной.
Фото https://www.pxfuel.com/