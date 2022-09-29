На улице Набережная города Коврова расположен 4-этажный многоквартирный дом № 7 1934 года...

На улице Набережная города Коврова расположен 4-этажный многоквартирный дом № 7 1934 года постройки, находящийся в аварийном состоянии. Здание не эксплуатируется, жители расселены.При этом, доступ внутрь помещений открыт, ограждения нет как у самого здания, так и по периметру земельного участка. Никаких строительных, восстановительных работ не ведется, консервация объекта не произведена, он свободен для проникновения на его территорию неопределенного круга лиц.Администрацией города Коврова меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц в здание и обеспечивающие безопасность окружающих, не приняты. В связи с изложенным, прокурором в Ковровский городской суд было направлено исковое заявление об обязании администрации устранить выявленные нарушения.Требования прокурора судом удовлетворены: на администрацию возложена обязанность в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в зданиею А также не позднее 01.06.2023 осуществить снос аварийного дома.Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/