Русло реки Каменки захламлено строительным мусором, который остался после ремонта моста. Объект был сдан в 2018 году.

Русло реки Каменки захламлено строительным мусором, который остался после ремонта моста. Объект был сдан в 2018 году. По сообщению Суздальской межрайонной прокуратуры, мэрия приняла работу с нарушениями, не обеспечив ликвидацию мусора. В 2021 году суздальская администрация попыталась заставить подрядную организацию расчистить русло реки, но суд возложил обязанность на чиновников.Прокуратура направила иск в суд с требованием устранить нарушения. Ведомство берёт ситуацию на контроль.