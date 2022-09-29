Актриса Лиза Арзамасова предстала перед подписчиками в необычном виде.

Актриса Лиза Арзамасова предстала перед подписчиками в необычном виде.Лиза Арзамасова,актриса театра и кино, совсем недавно стала впервые мамой. В 2020 году сталоизвестно об отношениях Лизы с фигуристом Ильей Авербухом, а в 2021 у пары родилсясын. Вместе с супругом пара воспитывает и старшего сына мужчины — Мартина.В своихсоциальных сетях Лиза поддерживает теплую и почти семейную атмосферу. Даже нафотографии, где актриса выпятила дряблое пузо, ей пишут лестные комментарии икомплименты. Сама Арзамасова не раз говорила, что хейтерам на ее страничкепросто скучно и они сами уходят.На последнейпубликации растянувшаяся до безобразия в странной позе и в улыбке Арзамасова неоставила привычных рассуждений на злободневную тему. Возможно, актриса пытаетсясовладать с собственными чувствами на фоне происходящих событий, а может ейпросто пока нечем поделиться со зрителем.Супруга ИльиАвербуха выбрала непривычный наряд для съемки — белый брючный костюм и массивнуюобувь. Обычно Лиза носит более женственные платья и украшения в стиле бохо. "Выросладевочка, стала красавица девушка и уже мамочка", — пишут в комментарияхпреданные поклонники. Сама Лиза искренне благодарит подписчиков.