Ранее судимый 46-летний местный житель в ходе словесного конфликта с посетителями магазина угрожал...

Ранее судимый 46-летний местный житель в ходе словесного конфликта с посетителями магазина угрожал им предметом похожим на пистолет, после чего попытался скрыться.Обеспечивая охрану общественного порядка, росгвардейцы получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Советская. Они обезвредили злоумышленника и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Владимирской областиПо предварительным данным пистолет является газовым.По данному факту проводится проверка.Фото https://www.pxfuel.com/