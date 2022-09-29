В 2022 году россияне не спешат вкладывать средства в недвижимость.

В 2022 году россияне не спешат вкладывать средства в недвижимость.В 2022 годуроссияне стали меньше инвестировать в недвижимость. К такому выводу пришлиэксперты, проанализировав среднее значение объема вложений в этот сектор. Это не означает, что жители России перестали вкладываться в недвижимость совсем, однако, по прогнозамрезультат упадет на 13% по сравнению с предыдущим годом. Сумму инвестиций оцениваютв 350 миллиардов рублей.Помимо прочего,аналитики уже подсчитали объем средств, вложенных в жилые помещения за первыетри квартала 2022 года. Рынок уже просел на 14% до 247 миллиардов рублей. Авот помещения для офисов и складов наоборот, приобретают популярность. Суммарнона их долю приходятся более 60% вложений.На фоне текущихсобытий жилищный вопрос стоит особенно остро — не только в инвестировании, но ив секторе обслуживания уже готовых помещений.Так, издание сообщает о судебном разбирательстве между МосковскойГосжилинспекцией и обслуживающей компании одного из домов в Ногинске вПодмосковье. Ведомство выявило нарушения при начислении платежей за отоплениепосле обращения жительницы дома. добавляют, что Арбитражрешил дело в пользу Госжилинспекции, а жилищной компании необходимо будет зановопровести расчеты платежек.