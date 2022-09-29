Уже с 1 октября владимирцы смогут предъявлять водительское удостоверение в мобильном приложении...

Уже с 1 октября владимирцы смогут предъявлять водительское удостоверение в мобильном приложении "Госуслуги Авто".Мобильные устройства сотрудников ГИБДД будут оснащены специальными сканерами QR-кода, с помощью которых при остановке автомобиля инспектор сможет отсканировать электронную версию водительского удостоверения."С каждым годом граждане активнее пользуются возможностью получить услуги, предоставляемые Госавтоинспекцией, через Единый портал государственных услуг. В настоящее время МВД России предоставляет на портале 26 различных госуслуг, две из которых – по линии ГИБДД. Это регистрация транспортного средства, а также прием экзаменов и выдача водительских удостоверений. Кроме того, Единый портал предоставляет возможность узнать сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения. Эти услуги традиционно пользуются повышенным спросом у пользователей и экономят время автовладельцев, поскольку, заказывая госуслуги через Интернет, граждане могут приехать в подразделение ГИБДД к назначенному часу и в кратчайший срок получить нужную услугу," – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Владимирской области.Проект пока реализуется в тестовом режиме. Необходимые поправки в ПДД еще готовятся. Поэтому, пока нововведения официально не закреплены, инспекторы имеют право требовать и обычные права.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области