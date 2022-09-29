Сегодня врио заместителя губернатора Владимирской области Владимир Куимов по прямому телемосту с...

Сегодня врио заместителя губернатора Владимирской области Владимир Куимов по прямому телемосту с Кемерово, где сейчас проходит крупнейший спортивный форум страны «Россия – спортивная держава», презентовал его участникам, помощнику Президента Российской Федерации Игорю Левитину и Министру спорта Олегу Матыцину готовность стадиона «Олимп» в Селивановском районе.Он станет площадкой для развития более чем 15 видов спорта, среди которых – хоккей, футбол, теннис, фигурное катание, лыжные гонки, скейтбординг, лёгкая и тяжёлая атлетика. Современные фитнес и тренажёрный залы, площадка ГТО, площадка для воркаута обязательно будут востребованы у всех категорий и групп жителей района, занятия здесь будут вести педагоги дополнительного образования и тренеры-инструкторы. Кроме того, тут возможно проведение спортивных соревнований муниципального, регионального и всероссийского уровней, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Стоимость объекта – 342,2 млн рублей, в том числе 93,8 млн рублей из федерального бюджета. Реконструкция «Олимпа» стала возможной благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Его главная задача – вовлечение большей части населения страны в регулярные занятия спортом – невозможна без повышения доступности спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях, строительства современных физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и стадионов, реконструкции существующей спортивной базы.Что есть на "Олимпе":– административное двухэтажное здание с тренажёрным залом, тренерской, комнатой проката инвентаря, комнатой для персонала, раздевалками и санузлами;– универсальная спортивная площадка 58х28 м (круглогодичного использования: зимой – искусственный лёд);– футбольное поле 105х68 м;– 4 беговые дорожки по 400 м;– площадка ГТО 180 кв. м;– площадка для скейтбординга – 475 кв. м;– площадка для воркаута – 195 кв. м;– трибуны для зрителей на 898 мест.Единовременная пропускная способность – 175 человек.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.