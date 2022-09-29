В ночь с 6 на 7 января 2022 года между мужчинами, проживающими в одной квартире, в ходе распития...

В ночь с 6 на 7 января 2022 года между мужчинами, проживающими в одной квартире, в ходе распития спиртного произошел конфликт.На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес соседу не менее 7 ударов ножом по туловищу и конечностям. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, от обильной кровопотери 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Мужчина вину в инкриминируемом преступлении признал полностью.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото https://www.pxfuel.com/