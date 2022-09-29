Федеральная служба судебных приставов информирует о том, что исполнительные производства в...

Федеральная служба судебных приставов информирует о том, что исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению.В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника. Если он проходит военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области .Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно в пункте приема мобилизованных военных. Во Владимирской области пункт сбора резервистов располагается на базе учебного центра в Коврове. В этих целях здесь будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения региона. Соответствующее взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России.Фото https://www.pxfuel.com/