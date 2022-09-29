Фрунзенским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении жителя Мурома. Он признан...

Фрунзенским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении жителя Мурома. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием Интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.Осужденный должен был забирать мелкооптовые партии наркотического средства в местах, указанных оператором, расфасовывать и устраивать тайники на территории Владимира. В начале марта ему сообщили о местонахождении двух тайников с оптовой партией наркотика. Забрав 33 грамма вещества в районе ул.Стрелецкая, он отправился к второму тайнику на ул.Маяковского. Но увидев по пути сотрудников полиции бросил наркотик на землю незаконно и был задержан сотрудниками ОНК УМВД России по Владимиру.Вину в совершенном преступлении осужденный признал в полном объёме, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии строго режима.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/