В Александрове сотрудники Росгвардии задержали 46-летнего мужчину, угрожавшего газовым пистолетом посетителям магазина. Об этом сообщили в пресс-службе органа. Росгвардейцы получили вызов

В Александрове сотрудники Росгвардии задержали 46-летнего мужчину, угрожавшего газовым пистолетом посетителям магазина. Об этом сообщили в пресс-службе органа. Росгвардейцы получили вызов с тревожной кнопки в одном из александровского магазина на улице Советской. Сотрудники органов оперативно приехали на место, скрутили мужчину и доставили в полицию. Пистолет, которые он угрожал посетителям магазина, оказался газовым. По данному факту