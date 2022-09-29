Тренер предоставил поддельный сертификат вакцинации от коронавируса в спортивную школу Александровского района.

Тренер предоставил поддельный сертификат вакцинации от коронавируса в спортивную школу Александровского района. Обман вскрылся, а в отношении преподавателя завели уголовное дело, - сообщает объединённая пресс-служба судов Владимирской области.Суд учёл положительную характеристику преподавателя. Тренер имеет звание матера спорта, подготовил призёра чемпионата мира, активно участвует в спортивной жизни района. Кроме того, мужчина признал вину и выступил перед студентами нескольких образовательных учреждений с лекциями о необходимости вакцинации от коронавируса и здоровом образе жизни. С учётом всех обстоятельств суд закрыл уголовное дело и ограничился штрафом в десять тысяч рублей.