В полицию обратилась 69-летняя жительница подмосковного Королева с заявлением о мошенничестве. По ее словам, с ней связались неизвестные, которые представились служащими банка и предложил ..

В полицию обратилась 69-летняя жительница подмосковного Королева с заявлением о мошенничестве. По ее словам, с ней связались неизвестные, которые представились служащими банка и предложил перевести деньги на безопасный счет, так как кто-то якобы пытается оформить кредит по ее паспортным данным.Как сообщает интернет-издание , женщина согласилась на условия мошенников и перевела на счет более двух миллионов рублей. В итоге полиция нашла мошенников, ими оказались молодые люди из Казани.