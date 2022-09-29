Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении...

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Ярославской области, обвиняемой в пособничестве в мошенничестве.Летом текущего года в полицию обратилась жительница Ковровского района, сообщившая о хищении принадлежащих ей денег. Женщина рассказала, что в сети Интернет заказала строительные материалы и, после того, как водитель привёз заказ, перевела оплату. Однако, фирма деньги не получила и вынуждена была отказать в отгрузке товара.В дальнейшем было установлено, что заявка в фирму поступала, но не от заявительницы, а от другого заказчика, который указал адрес доставки потерпевшей, но после перевода денег больше не выходил на связь. В итоге потерпевшая лишилась 72 000 рублей.Подозреваемая в пособничестве в мошенничестве была установлена. Она созналась, что согласилась на предложение о подработке из сети Интернет и предоставила свою карту для перевода. За что получила вознаграждение, понимая, что перечисленные на карту деньги получены противоправно.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://vladtv.ru/