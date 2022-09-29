Ковровская прокуратура через суд потребовала снести 4-этажное заброшенное аварийное здание 1934 года постройки на улице Набережной. По данным пресс-службы надзорного ведомства, здание не

Ковровская прокуратура через суд потребовала снести 4-этажное заброшенное аварийное здание 1934 года постройки на улице Набережной. По данным пресс-службы надзорного ведомства, здание не эксплуатируется, жители расселены, однако доступ внутрь открыт. Ограждения ни у самого здания, ни по периметру, из-за чего оно открыто для «проникновения на его территорию неопределенного круга лиц». Прокуроры посчитали, что администрация Коврова