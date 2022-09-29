Специалисты обустроили на улице Лужники современные зоны для отдыха и занятий спортом.

Специалисты обустроили на улице Лужники современные зоны для отдыха и занятий спортом.В российской столице уже несколько лет действует масштабнаяпрограмма по благоустройству городских улиц, дворов, парков и целых районов.Проект, запущенный мэром Москвы Сергеем Собяниным, так и называется – "Мойрайон". Его цель – сделать каждый район столицы красивым и комфортным,создавая там точки притяжения и важнейшую инфраструктуру для местных жителей.Лишь в текущем году в городе приведено в порядок и еще будетобновлено около тысячи различных объектов. Среди них – улица Лужники. Тамспециалисты обустроили современные зоны для отдыха и занятий спортом. Об этомсообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городскогохозяйства.Как отметил заместитель главы столичного региона по вопросамжилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, комплексныеработы проведены на улице Лужники и на территории, прилегающей к Международномуцентру самбо и центру бокса."Расширили пешеходную часть, обустроили комфортныедорожки для любителей бега и велосипедистов, ширина каждой составляет 2,5 м,протяженность – 2 км. Заменили асфальт на проезжей части, полностью обновилисистему освещения. Запланированы мероприятия по озеленению: поздней осеньювысадим 15 новых деревьев и около 80 кустарников", – рассказал чиновник.Кроме того, в ведомстве уточнили, что специалистам удалосьобновить 90 тысяч квадратных метров асфальта, замостить еще 26"квадратов" тротуаров, оборудовать 115 гранитных пандусов, а такжепроложили 32 тысячи "квадратов" газона.В ходе благоустройства они установили современныйостановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью, а такжепоставили 95 фонарей и уличных торшеров, 36 опор контрастного освещения напешеходных переходах. Территории украсили 116 малых архитектурных форм.Благоустройство по программе "Мой район" прошло ив одном из кварталов Обручевского района Москвы. На территории площадью 15гектаров специалисты обустроили 15 площадок с большими игровыми комплексами,качелями, каруселями, горками и батутами для детей.Кроме того, в ходе работ были обустроены четыре спортивныезоны. Для местных жителей создали зону отдыха с садовой мебелью. Там же, какРИАМО, высадили 6,5 тысяч новых деревьев и кустарников.