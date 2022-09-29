Согласно плану, двухэтажное здание дополнилось еще двумя этажами. Также специалисты обустроили подземный уровень. Площадь объекта увеличилась в итоге до 7,3 тысяч квадратных метров.

Согласно плану, двухэтажное здание дополнилось еще двумя этажами. Также специалисты обустроили подземный уровень. Площадь объекта увеличилась в итоге до 7,3 тысяч квадратных метров.Власти Москвы прикладывают огромные усилия, чтобы вернуть кжизни старые советские кинотеатры. На их базе специалисты строят общественныепространства "Место встречи", где местные жители могут не тольконасладиться просмотром фильмов, но и отдохнуть в кафе, заняться спортом илипройтись по магазинам.В районные центры "Место встречи" москвичиприходят семьями. Всего в рамках масштабного проекта власти российской столицынамерены реконструировать 39 бывших кинотеатров, причем, на 11 из них работыуже завершены.Реконструкция кинотеатра "Солнцево",расположенного по адресу: улица Богданова, дом №19, тоже подходит к концу.Совсем скоро он станет многофункциональным районным центром. Как рассказалруководитель столичного комитета государственного строительного надзора ИгорьВойстратенко, специалисты перешли к заключительной стадии перестройки."Типовое кирпичное строение, возведенное в 70-е годыпрошлого века, станет значительно больше. Кроме того, ему вернут первоначальнуюфункцию: на четвертом этаже разместится современный кинокомплекс, состоящий изчетырех зрительных залов с сопутствующей инфраструктурой", − уточнилчиновник.В ведомстве также подчеркнули, что работы по перестройкекинотеатра в районный центр "Место встречи" проводятся за счетсредств инвестора. Согласно плану, двухэтажное здание дополнилось еще двумяэтажами. Также специалисты обустроили подземный уровень. Площадь объектаувеличилась в итоге до 7,3 тысяч квадратных метров.По словам главы Мосгосстройнадзора, дополнительные этажи ужедостроены. Главным украшением восстановленного кинотеатра "Солнцево"станет витражный фасад. Работы по его строительству завершены на 95%, дополнилчиновник."Строители приступили к внутренней отделке помещений,где расположатся торговые площади, кафе и рекреационные пространства", −отметил Игорь Войстратенко.Здание станет украшением для всего района, в вечернее времяоно будет выделяться с помощью яркой подсветки. Так, специалисты воспроизвеливывеску кинотеатра "Солнцево" при помощи 3D-сканирования, добавив кнаименованию слова "место встречи". Параллельно ведетсяблагоустройство территории.