Во Владимирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя...

Во Владимирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Мурома. Мужчина обвиняется в присвоении более 100 тысяч рублей, выданных на покупку запчастей.По версии следствия, в мае этого года фигурант, принятый на работу в автосервис и находившийся на испытательном сроке, получил 130 000 рублей на покупку комплектующих для ремонта иномарки. На приобретение деталей он потратил 14 000 рублей, а оставшейся суммой распорядился по своему усмотрению на личные нужды. Присвоив деньги, обвиняемый больше не появлялся в автосервисе, а работодателю сказал, что находится в другом регионе.Местонахождение злоумышленника было установлено после поступившего в полицию заявления. В содеянном он сознался и в ходе следствия возместил причиненный ущерб.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/