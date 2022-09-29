В Муроме 28 сентября в районе часа дня произошло ДТП на Владимирском шоссе.
52-летняя женщина за...
В Муроме 28 сентября в районе часа дня произошло ДТП на Владимирском шоссе.
52-летняя женщина за рулем "Hyundai Tucson" не справилась с управлением и въехала в автобусную остановку. Как сообщил инфопортал "Муром.24", в этот момент там никого не было. Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дерево.
Стало известно, что в результате аварии женщина получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.
Фото ПОДСЛУШАНО МУРОМ