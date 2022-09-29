Кражу денег со счёта 75-летний пенсионер заметил, когда ему не хватило средств для автоматической оплаты коммунальных услуг.

Кражу денег со счёта 75-летний пенсионер заметил, когда ему не хватило средств для автоматической оплаты коммунальных услуг. Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка заподозрили в преступлении 48-летнего жителя Подмосковья, который гостил в Муроме с дочерью потерпевшего.В ходе следствия мужчина признал вину, - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Злоумышленник тайком установил мобильное приложение на телефон пенсионера и получил доступ к его счёту. После этого он перевёл 15 тысяч себе на телефон и ещё 55 на карту.