Александр Петров и Данила Козловский оказались на новом этапе отношений.

Александр Петров и Данила Козловский оказались на новом этапе отношений.Саша Петров иДанила Козловский — два красавчика российского кинематографа и главные конкурентыза внимание поклонников. Теперь актеры играют в одной команде — на экранывыходит сериал "Надвое" с участием звездных парней.Коллег свелвместе режиссер Валерий Тодоровский. Петров рассказывает, что поначалу идея невызывала восторга у съемочной группы. В воздухе витало напряжение, ведь никтоне знал, какие отношения сложатся у звездных соперников. Но в конечномрезультате все получилось — актеры даже смогли подружиться.И Козловский, иПетров поймали общее настроение. Правда, несколько раз их смех буквально сорвалсъемки. "Отсадите их, чтобы они не разговаривали. Я не могу сцену снимать!"— передает слова Тодоровского Саша Петров.Кроме этого,актер рассказал, как Тодоровский устроил внутреннее соревнование по красотелюбовных сцен. Все ради раззадоривания актеров. Пойманный на ласках с мужиком, то есть на ласковом и дружеском общении, Козловский стал практическилюбимчиком режиссера. "Но это все было смеха ради, в невероятной любви,простоте", — заканчивает Петров.