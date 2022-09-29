Александр Петров и Данила Козловский оказались на новом этапе отношений.
Александр Петров и Данила Козловский оказались на новом этапе отношений.
Саша Петров и
Данила Козловский — два красавчика российского кинематографа и главные конкуренты
за внимание поклонников. Теперь актеры играют в одной команде — на экраны
выходит сериал "Надвое" с участием звездных парней.
Коллег свел
вместе режиссер Валерий Тодоровский. Петров рассказывает, что поначалу идея не
вызывала восторга у съемочной группы. В воздухе витало напряжение, ведь никто
не знал, какие отношения сложатся у звездных соперников. Но в конечном
результате все получилось — актеры даже смогли подружиться.
И Козловский, и
Петров поймали общее настроение. Правда, несколько раз их смех буквально сорвал
съемки. "Отсадите их, чтобы они не разговаривали. Я не могу сцену снимать!"
— передает слова Тодоровского Саша Петров.
Кроме этого,
актер рассказал, как Тодоровский устроил внутреннее соревнование по красоте
любовных сцен. Все ради раззадоривания актеров. Пойманный на ласках с мужиком, то есть на ласковом и дружеском общении, Козловский стал практически
любимчиком режиссера. "Но это все было смеха ради, в невероятной любви,
простоте", — заканчивает Петров.