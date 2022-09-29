30 сентября состоится торжественное открытие спортивной площадки в отделении специальной...

30 сентября состоится торжественное открытие спортивной площадки в отделении специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната округа Муром в селе Малышево Селивановского района. При её сооружении учтены современные требования к спортивному оборудованию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Новый спортобъект построен в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование», в реализации которого Владимирская область активно участвует. Этот федеральный проект предусматривает создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.Фото пресс-службы администрации Владимирской области