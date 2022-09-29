Мемориальный памятник находится на въезде в город. Его открыли год назад. В церемонии награждения...

Мемориальный памятник находится на въезде в город. Его открыли год назад.В церемонии награждения участвовали представители районного отделения Союза десантников и организации "Боевое братство". Это на их призыв откликнулись меценаты и началась работа по возведению памятника. Крест установили в память о погибших в локальных войнах участниках боевых действий. Общий вес креста около пяти тонн, высота - свыше 8 метров. На гранитной табличке высечена надпись: «Крест установлен в память о погибших за Веру и Отечество».Валерий Лукьянов, зампредседателя общественной организации "Боевое братство" Судогодского района, руководитель проекта:– Учитывая сегодняшнюю ситуацию, мы должны сказать, что сила, вера людей увеличилась, вера в патриотизм увеличилась и, как бы ни было тяжело, мы победим.