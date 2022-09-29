Суздальский межрайонный прокурор потребовал очистить от строительного мусора русло реки Каменка в районе улицы Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. В

Суздальский межрайонный прокурор потребовал очистить от строительного мусора русло реки Каменка в районе улицы Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре установили, что мусор попал в реку во время работ по ремонту моста. При этом, он до сих пор находится в реке, так как администрация города допустила нарушения при приеме работ по