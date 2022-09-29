Вы находитесь за чертой бедности если:
1. Вы уже много раз чинили свою потребительскую корзину.
2. Отдыхать вы не ездите, а ходите.
3-4. Вы сами делаете майонез и знаете, где недорого можно купить комбижир.
5. Вы замечаете, что соль подорожала.
6. Ужасно подорожала.
7. Ужас, как подорожала соль!
8. В вашем телевизоре треснула линза.
9. Видеофильмы вы смотрите через окно, а танцуете только под музыку из-за стены.
10. Вы знаете сто рецептов блюд из хлеба и лука.
11. Техничка в хлебном, оказывается, столько зарабатывает!
12. Ваша жена говорит, что Сидоров собирает больше бутылок.
14. Вы пытались "бомбить" на своем стареньком велосипеде.
15. Вы решили продать свой фамильный столовый алюминий.
16. Ваш сын в тюрьме, там он прилично за
еще анекдот!