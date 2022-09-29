В Суздале прокуратура провела проверку по факту захламления русла реки Каменка.
Попадание...
В Суздале прокуратура провела проверку по факту захламления русла реки Каменка.
Попадание строительного мусора в реку произошло в результате работ по ремонту моста по улице Ленина.
Вместе с тем, строительный мусор до настоящего времени находится в реке, поскольку администрацией города допущены нарушения при приемке работ по муниципальному контракту, а также не приняты действенные меры по понуждению подрядчика ликвидировать строительные остатки.
В соответствии с требованиями законодательства в настоящее время очистка русла реки Каменка лежит на органе местного самоуправления.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в Суздальский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации очистить русло Каменки, которое находится на рассмотрении.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.
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