В Суздале прокуратура провела проверку по факту захламления русла реки Каменка. Попадание...

В Суздале прокуратура провела проверку по факту захламления русла реки Каменка.Попадание строительного мусора в реку произошло в результате работ по ремонту моста по улице Ленина.Вместе с тем, строительный мусор до настоящего времени находится в реке, поскольку администрацией города допущены нарушения при приемке работ по муниципальному контракту, а также не приняты действенные меры по понуждению подрядчика ликвидировать строительные остатки.В соответствии с требованиями законодательства в настоящее время очистка русла реки Каменка лежит на органе местного самоуправления.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в Суздальский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации очистить русло Каменки, которое находится на рассмотрении.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/