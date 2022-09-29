Сегодня в 01.28 поступило сообщение о ДТП у деревни Дроздовка в Ковровском районе. В результате...

Сегодня в 01.28 поступило сообщение о ДТП у деревни Дроздовка в Ковровском районе.В результате наезда транспортного средства на столб произошло возгорание автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 19 кв. м. Есть пострадавший, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 10 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.