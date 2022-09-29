Смотрите в программе Вести-Владимир: - Мобилизация в Петушках Как провожают мобилизованных в...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Мобилизация в ПетушкахКак провожают мобилизованных в учебные части в Петушках? Репортаж из призывного пункта.- Вторая жизнь мусораВ Камешковском районе скоро заработает мусоросортировочная станция. Как она поможет сделать регион экологичнее?- Собор на ощупьУспенский собор для слепых и слабовидящих туристов. Во Владимире появился тактильный макет главного храма региона.