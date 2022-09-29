Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Мобилизация в Петушках
Как провожают мобилизованных в...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Мобилизация в Петушках
Как провожают мобилизованных в учебные части в Петушках? Репортаж из призывного пункта.
- Вторая жизнь мусора
В Камешковском районе скоро заработает мусоросортировочная станция. Как она поможет сделать регион экологичнее?
- Собор на ощупь
Успенский собор для слепых и слабовидящих туристов. Во Владимире появился тактильный макет главного храма региона.