Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - МыВместе Каждое обращение важно. Во...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- МыВместеКаждое обращение важно. Во Владимире открылся штаб движения "Мы вместе". Какую помощь активисты окажут семьям мобилизованных?- Станция "Камешково-2"В Камешковском районе скоро заработает новая мусоросортировочная станция. Как изменится областная схема обращения с отходами?- С Европы на АзиюЭкспортная стратегия региона. Владимирские промышленные предприятия планируют расширять экспорт в Азию.