Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- МыВместе
Каждое обращение важно. Во...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- МыВместе
Каждое обращение важно. Во Владимире открылся штаб движения "Мы вместе". Какую помощь активисты окажут семьям мобилизованных?
- Станция "Камешково-2"
В Камешковском районе скоро заработает новая мусоросортировочная станция. Как изменится областная схема обращения с отходами?
- С Европы на Азию
Экспортная стратегия региона. Владимирские промышленные предприятия планируют расширять экспорт в Азию.