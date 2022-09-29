Смотрите в программе Вести-Владимир:
Частичная мобилизация
Мобилизованные из Петушинского...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Частичная мобилизация
Мобилизованные из Петушинского района отправились в Ковровский учебный центр. Как их провожали и много ли добровольцев?
Все включено
В Звягиных горах Александровского района, наконец, дали свет. Как удалось решить многолетнюю проблему?
Слингомамы-33
Не просто переноска, но и модный аксессуар. Как слингомамы совмещают путешествия и уход за ребенком?