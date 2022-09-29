Во Владимире полиция задержала 47-летнего подозреваемого в совершении кражи из офиса, когда тот вернулся на место преступления. В дежурную часть УМВД России по Владимирской области

Во Владимире полиция задержала 47-летнего подозреваемого в совершении кражи из офиса, когда тот вернулся на место преступления. В дежурную часть УМВД России по Владимирской области обратился представитель сетевого магазина, сообщивший о пропаже техники из офиса. Стоимость ущерба составила 50 тысяч рублей. Когда полицейские приехали по вызову, в помещение вошел неизвестный мужчина, который вел себя странно