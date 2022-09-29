Александр Авдеев посетил учебный центр, расположенный во Владимирской области.

Александр Авдеев посетил учебный центр, расположенный во Владимирской области. Деталями поездки поделились в пресс-службе губернатора.«Наша задача помочь создать условия для размещения бойцов и поддержать с питанием и обмундированием. Нужно увеличить число мест для сна, питания, санитарных нужд, укрепить системы электро-, теплоснабжения, коммуникации. Для ускорения работ мы задействовали 450 человек и более 25 единиц спецтехники», - подчеркнули в обладминистрации.Власти добавили, что все бойцы обеспечены горячим питанием, выдаётся тёплая форма, осенняя обувь и другие необходимые вещи.«Не все потребности закрыты. Снарядить мобилизованных помогают предприниматели и владимирцы. Закупаем зимние берцы, тельники, спальники», - добавил глава региона.Призванных резервистов интересуют не только вопросы экипировки, но и возможные послабления по кредитам.«Будет реструктуризация. Банки разрабатывают условия и механизмы. Я поручил органам соцзащиты установить контакт со всеми семьями мобилизованных, на случай если потребуется адресная помощь», - резюмировал губернатор.