В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному...

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Магданова, Игоря Серова, Максима Комашко и Игоря Пышного. Их будет судить Владимирский областной суд, по обвинению в организации через Интернет и исполнению заказных убийств. В регионе 33, по версии следствия, их жертвами стала супружеская пара.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении убийств, нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. А также в незаконном приобретении и ношении оружия, похищении или повреждении документов, штампов и печатей, сообщила на своей странице в ВК Генеральная прокуратура России.По версии следствия 3 февраля 2020 года Магданов c целью обогащения разместил в даркнете предложение о возможности совершения им убийств. Ему поступили заказы на убийства трех человек. Используя один из мессенджеров, Магданов создал организованную группу, в которую вошли Комашко, Пышной, Серов.Далее Серов через Интернет приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, а Комашко незаконно собрал сведения о частной жизни потерпевших, получив детализацию телефонных соединений одного из них.Затем Пышной 26 июня 2020 года совершил убийство двух лиц.Кроме того, Магдановым, Серовым и Комашко совершено приготовление к убийству еще одного потерпевшего, однако их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. "Вести" уже сообщали о ходе задержания и расследования этого дела.Как сообщила Генпрокуратура осенью 2021 года: "В городе Ижевске при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержан 38-летний местный житель, который, по имеющимся сведениям, администрировал аккаунт в одном из мессенджеров, использовавшемся организатором покушения на убийство и других преступлений. При обысках по месту проживания задержанного изъято большое количество компьютерной техники, сотовых телефонов, кроме того, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денежных средств".После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.Фото ГТРК "Владимир"