Открытие тактильной модели состоится 29 сентября в 12.00 на территории Успенского собора. Это...

Открытие тактильной модели состоится 29 сентября в 12.00 на территории Успенского собора.Это четвертая для «Золотого кольца» тактильная модель, которая создана в рамках проекта «Особый взгляд на «Золотое кольцо». Благодаря этой инициативе знаменитый Успенский собор – объект культурного наследия ЮНЕСКО – станет доступен для всех посетителей Владимира.Проект «Особый взгляд на «Золотое кольцо» решает проблему адаптации исторических объектов и музейных экспозиций «Золотого кольца», делая их доступными для туристов с инвалидностью по зрению. В рамках проекта устанавливаются уличные металлические тактильные модели памятников архитектуры.«Каждый гражданин России имеет право на доступ к культурному наследию, и такие проекты позволяют реализовать это право лицам с особенными возможностями здоровья. Мы стараемся, чтобы наш музей каждый год становился все более и более доступным. Хотелось бы также подчеркнуть, что тактильные макеты вызывают интерес абсолютно у всех категорий посетителей, помогают лучше понять памятник. Уверена, что макет вызовет большой интерес у жителей и гостей города», – рассказала Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Две первые тактильные модели были открыты в Угличе. Третья – тактильная модель Суздальского кремля. Её открыли летом в Суздале на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Рядом с каждым объектом устанавливаются информационные таблички со шрифтом Брайля, рассказывающие о достопримечательности, сообщили во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.Фото: https://vladmuseum.ru/