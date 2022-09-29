Теперь рядом с памятником архитектуры можно наблюдать постамент с его миниатюрой и информационную табличку со шрифтом Брайля, рассказывающую о достопримечательности. Тактильная модель

Теперь рядом с памятником архитектуры можно наблюдать постамент с его миниатюрой и информационную табличку со шрифтом Брайля, рассказывающую о достопримечательности. Тактильная модель создана в рамках проекта «Особый взгляд на «Золотое кольцо», который решает проблему адаптации исторических объектов, делая их доступными для туристов с инвалидностью по зрению. Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Крайне важно, чтобы