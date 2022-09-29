#СвоихНеБросаем
Во Владимирской области продолжается сбор бытовой гуманитарной...
#СвоихНеБросаем
Во Владимирской области продолжается сбор бытовой гуманитарной помощи.
Официальный telegram-канал Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил, что во Владимире открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Они работают на базе всех местных отделений приемных партии «Единой России».
Пункты расположены по адресам: ул. Горького , д.34, ул. Большая Московская, д. 59.
В настоящий момент есть необходимость:
продукты питания (с длительным сроком хранения - крупы, мука , консервы, кондитерские изделия),
вода,
детское питание,
теплая одежда,
гигиенические принадлежности,
мужское термобелье и нижнее белье, носки,
вязанные перчатки, шапки.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в региональный волонтерский центр, по телефону горячей линии по вопросам оказания помощи: 8(4922) 32-32-00.
Фото из архива ГТРК "Владимир"