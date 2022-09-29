#СвоихНеБросаем Во Владимирской области продолжается сбор бытовой гуманитарной...

#СвоихНеБросаемВо Владимирской области продолжается сбор бытовой гуманитарной помощи.Официальный telegram-канал Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил, что во Владимире открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Они работают на базе всех местных отделений приемных партии «Единой России».Пункты расположены по адресам: ул. Горького , д.34, ул. Большая Московская, д. 59.В настоящий момент есть необходимость:продукты питания (с длительным сроком хранения - крупы, мука , консервы, кондитерские изделия),вода,детское питание,теплая одежда,гигиенические принадлежности,мужское термобелье и нижнее белье, носки,вязанные перчатки, шапки.За дополнительной информацией вы можете обратиться в региональный волонтерский центр, по телефону горячей линии по вопросам оказания помощи: 8(4922) 32-32-00.Фото из архива ГТРК "Владимир"