Во Владимирском областном суде будут судить банду из четырех человек, убивавших людей по заказам, полученным через даркнет. В июне 2020 года они убили местную супружескую пару. В пресс-службе

Во Владимирском областном суде будут судить банду из четырех человек, убивавших людей по заказам, полученным через даркнет. В июне 2020 года они убили местную супружескую пару. В пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили, каждому из задержанных предъявлены обвинения в убийстве, нарушении неприкосновенности и слежке, в зависимости от того, какую роль они выполняли в группе. По версии