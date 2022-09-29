На территории первой пожарно-спасательной части Владимира сегодня пройдут соревнования по аварийной...

На территории первой пожарно-спасательной части Владимира сегодня пройдут соревнования по аварийной разведке и спасению.Команды отрядов и подразделений МЧС области придут на помощь условно пострадавшим коллегам. В макете дома со сложной планировкой, где по легенде случился пожар, им предстоит отыскать потерявшего сознание спасателя, надеть на него спасустройство, подключить к дыхательному аппарату, вывести на свежий воздух и оказать первую помощь. На все будет 20 минут.