По подсчётам Владимирстата, за прошлый год во Владимирской области удалось обновить больше шести...

По подсчётам Владимирстата, за прошлый год во Владимирской области удалось обновить больше шести тысяч гектаров леса. На воспроизводство потратили чуть больше 236 миллионов рублей.Больше половины "новых" лесов это результат искусственного восстановления (посадки саженцев, посева семян). Остальное удалось сохранить благодаря бережному проведению рубок. Лесопользователи осуществляли уход за укоренившимся подростом и молодняком.