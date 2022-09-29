Ночное смертельное ДТП в Гусь-Хрустальном районе. Тягач, выезжая на главную, не пропустил легковой...

Ночное смертельное ДТП в Гусь-Хрустальном районе.Тягач, выезжая на главную, не пропустил легковой ВАЗ, в результате, погибла пассажирка "десятки".А в Ковровском районе, у деревни Дроздовка, сегодня ночью водитель грузовика не справился с управлением и врезался в столб. В результате, фургон загорелся, но водитель, к счастью, выжил. В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС.