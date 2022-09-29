В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о хищении...

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о хищении денег с банковского счета обратилась жительница соседнего региона. Сотрудники полиции установили причастность к хищению 40-летней жительницы города Гусь-Хрустальный.Она пояснила, что в мае текущего года в городском супермаркете на полу обнаружила банковскую карту. И несколько раз использовала карту для оплаты покупок в магазинах, потратив в общей сложности около 3 000 рублей. За совершение аналогичного деяния был задержан 25-летний гусевчанин. В июле текущего года обнаружил на асфальте чужую банковскую карту и несколько раз использовал ее для оплаты покупок в магазинах.Еще один пострадавший пояснил, что к нему с просьбой воспользоваться мобильным телефоном обратился его 18-летний коллега. Выяснилось, что он через модильное приложение перевел на свой счет 6 000 рублей.По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Кража с банковского счета".Уголовные дела переданы в суд.Фото https://www.pxfuel.com/