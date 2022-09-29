Во всех муниципалитетах Владимирской области определились должностные лица, которые будут взаимодействовать с семьями мобилизованных граждан и военкоматом. Об этом в своем telegram-канале

Во всех муниципалитетах Владимирской области определились должностные лица, которые будут взаимодействовать с семьями мобилизованных граждан и военкоматом. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Авдеев. Глава региона также привел список уполномоченных сотрудников от ОМСУ. Список. Ранее Александр Авдеев проверил учебный центр в поселке Пакино Ковровского района, куда отправляют мобилизованных жителей региона. По словам губернатора,